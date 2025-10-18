Tunisie : mobilisation dans la capitale en soutien aux protestations écologiques de Gabès

Tunis a été le théâtre, samedi soir, d’une marche de solidarité avec les mouvements de protestation en cours à Gabès, réclamant le démantèlement des unités de production relevant du Groupe Chimique Tunisien. Partie de devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens, la marche a sillonné plusieurs rues de la capitale avant de converger vers le siège du groupe chimique.

Les participants ont exprimé leur soutien aux habitants de Gabès, dénonçant les graves répercussions environnementales et sanitaires de ces installations industrielles, tout en appelant les autorités à prendre des mesures concrètes pour préserver la santé publique et l’équilibre écologique de la région.