OM – Le Havre AC : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

L’Olympique de Marseille poursuit sa belle série en Ligue 1 avec la réception du Havre AC, samedi 18 octobre 2025. Le coup d’envoi sera donné à 21h05 au Stade Orange Vélodrome, et la rencontre sera diffusée sur la chaîne Ligue 1+.

Deuxième du classement, l’OM affiche une dynamique impressionnante depuis plusieurs semaines. Les hommes de [à vérifier : entraîneur actuel] restent sur quatre victoires consécutives en championnat, et cinq toutes compétitions confondues. À domicile, leur domination est quasi totale : seule l’équipe du RC Lens est parvenue à s’imposer cette saison au Vélodrome (0-1).

Greenwood et les recrues au rendez-vous

L’un des artisans majeurs de cette réussite se nomme Mason Greenwood, brillant depuis le début de la saison. Le joueur anglais, épaulé par des recrues efficaces comme Nayef Aguerd et Igor Paixao, contribue à la solidité retrouvée et au jeu offensif des Phocéens.

Avec 67 394 spectateurs attendus dans l’antre marseillaise, les supporters espèrent voir leur équipe confirmer cette dynamique avant un calendrier chargé.

Le Havre, solide mais en manque de réussite

En face, Le Havre AC (14ᵉ) peine à concrétiser ses bonnes intentions. Les Normands restent sur trois matchs nuls consécutifs et n’ont remporté qu’une seule rencontre lors de leurs cinq dernières sorties. S’ils peinent à garder leur cage inviolée (un seul clean-sheet sur la période), leurs statistiques offensives restent encourageantes avec sept buts inscrits en un mois.

Le déplacement à Marseille s’annonce difficile, mais les Havrais chercheront à bousculer l’ordre établi et à freiner la série de l’OM.

🔍 Fiche du match

Compétition : Ligue 1 Uber Eats

Affiche : Olympique de Marseille – Le Havre AC

Stade : Orange Vélodrome (Marseille)

Capacité : 67 394 places

Date : Samedi 18 octobre 2025

Coup d’envoi : 21h05

Diffusion TV : Ligue 1+