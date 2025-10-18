FC Barcelone – Girona : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le FC Barcelone reçoit Girona ce samedi 18 octobre 2025 à 16h15 au stade Olympique Lluis-Companys pour le compte de la 9e journée de Liga. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 3.

Actuel deuxième du championnat avec 19 points, le Barça entend confirmer son statut de candidat au titre et poursuivre sa pression sur le leader. En face, Girona, 18e avec six points, cherche à se relancer pour sortir de la zone rouge.

Les hommes de Xavi restent sur une série mitigée de cinq matchs (trois victoires, deux défaites), marquant dix buts mais en concédant huit. Girona, de son côté, affiche une résistance honorable malgré sa position, avec une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties.

Leur historique est équilibré : deux victoires chacun et un match nul lors de leurs cinq confrontations. Ce duel catalan s’annonce donc indécis, entre un Barça en quête de confirmation et un Girona désireux de créer la surprise.

📺 Chaîne TV : beIN Sports 3

🕓 Coup d’envoi : samedi 18 octobre à 16h15