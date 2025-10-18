Bayern Munich – Borussia Dortmund : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

Le football allemand offrira ce week-end l’un de ses chocs les plus attendus : le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. La rencontre, comptant pour la 8e journée de Bundesliga, se disputera ce samedi 18 octobre 2025 à 18h30 à l’Allianz Arena. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 2.

Un duel au sommet

Comme chaque saison, ce choc entre les deux géants allemands s’annonce électrique. Le Bayern, solide prétendant au titre, veut confirmer sa domination sur le championnat. En face, le Borussia Dortmund espère frapper un grand coup et se repositionner dans la course au podium.

Les hommes de Thomas Tuchel comptent sur leur attaque redoutable menée par Harry Kane et Leroy Sané, tandis que les coéquipiers de Marco Reus et Niclas Füllkrug tenteront de bousculer la hiérarchie. Ce match symbolise à lui seul la rivalité historique entre Munich et Dortmund, où chaque duel pèse lourd dans la course au titre.

Des dynamiques contrastées

Le Bayern reste sur une série positive avec plusieurs succès convaincants toutes compétitions confondues. Son efficacité offensive et sa maîtrise collective en font le favori logique. Le Borussia, de son côté, connaît un parcours plus irrégulier mais demeure dangereux, capable de hausser son niveau dans les grands rendez-vous.

Un rendez-vous immanquable

Toujours spectaculaire, le Klassiker attire les regards du monde entier. Entre intensité, talent et enjeu sportif, cette affiche promet du grand spectacle et pourrait bien peser lourd dans la lutte pour la tête du championnat.

📺 Chaîne TV : beIN Sports 2

🕡 Coup d’envoi : samedi 18 octobre 2025 à 18h30

🏟️ Lieu : Allianz Arena (Munich)