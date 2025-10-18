AS Rome – Inter Milan : Sur quelle chaîne voir le match en direct et live streaming ?

L’affiche phare de la 7e journée de Serie A oppose l’AS Rome à l’Inter Milan, ce samedi 18 octobre 2025 à 20h45 au Stadio Olimpico. Un choc au sommet entre deux prétendants au titre.

L’AS Rome, actuelle dauphine du championnat avec 15 points, espère poursuivre sa belle dynamique sous la houlette de José Mourinho, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches. Solides défensivement (3 buts encaissés) et efficaces offensivement, les Romains comptent sur l’appui de leur public pour faire plier un adversaire redoutable.

En face, l’Inter Milan de Simone Inzaghi, quatrième avec 12 points, se présente en pleine forme. Invaincus lors de leurs cinq dernières rencontres et auteurs de 13 buts marqués pour seulement 2 concédés, les Nerazzurri arrivent à Rome avec la ferme intention de frapper un grand coup dans la course au Scudetto.

Les statistiques récentes sont à l’avantage des Milanais, vainqueurs à quatre reprises lors des cinq dernières confrontations. Mais à domicile, les Giallorossi rêvent d’inverser la tendance.

👉 Heure du match : samedi 18 octobre 2025 à 20h45

📺 Chaîne TV : en direct sur DAZN

🏟️ Stade : Stadio Olimpico, Rome