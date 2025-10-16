Tunisie : 35 nouveaux scanners à rayons X pour renforcer la sécurité dans les aéroports internationaux

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a annoncé l’acquisition de 35 nouveaux scanners à rayons X destinés au contrôle des bagages dans les aéroports internationaux tunisiens, dont ceux de Tunis-Carthage, Djerba-Zarzis et Tozeur-Nefta.

Ces équipements, d’une valeur globale d’environ 5 millions de dinars, seront installés progressivement dans le cadre de deux contrats portant sur l’achat et l’installation de dispositifs de détection de pointe. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’OACA visant à renforcer la sécurité aéroportuaire et à garantir la conformité aux normes internationales de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

L’objectif est de moderniser les systèmes de surveillance et de contrôle, d’améliorer la performance opérationnelle et d’assurer un niveau optimal de protection des passagers et des infrastructures.