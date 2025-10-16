Ligue des champions CAF : l’US Monastir et l’Espérance de Tunis à l’assaut de la phase de poules

Les représentants du football tunisien renouent ce week-end avec la Ligue des Champions de la CAF en disputant les matches aller du 2e tour préliminaire, qui opposeront l’US Monastir à la JS Kabylie algérienne, et l’Espérance de Tunis au Rahimo FC burkinabé.

L’US Monastir retrouvera en premier la scène africaine, en recevant vendredi à 15h00 la JS Kabylie dans un derby maghrébin prometteur qui se jouera sur le terrain du « Taïeb Mhiri » à Sfax, leur stade « Mustapha Ben Jannet » n’étant pas homologué par la CAF.

Les Monastiriens cherchent à prendre un avantage rassurant avant le match retour prévu le 25 octobre au stade « Hocine Aït Ahmed » à Tizi Ouzou. Pour mettre toutes les chances du côté de son équipe, le Comité directeur a décidé d’organiser des navettes spéciales pour le transport des supporteurs ; le rôle décisif du 12e homme dans ce genre de rencontre n’étant plus à démontrer.

Le Staff technique a profité de la trêve de la Ligue 1 professionnelle, due aux engagements de la Sélection nationale dans les éliminatoires du Mondial, pour intensifier la préparation, renforcer les points forts et corriger les lacunes identifiées lors des dernières journées du Championnat.

L’équipe du Ribat vise une qualification à la phase de poules de la Ligue des champions africaine pour la première fois de son histoire, après l’échec de ces deux précédentes participations où elle été défaite par le Mouloudia d’Alger en 2024 et Al-Ahly d’Egypte en 2022.

En face, la JS Kabylie, vice-championne d’Algérie la saison passée, ambitionne de reconquérir sa gloire perdue et d’enrichir son palmarès qui compte déjà la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1981 et 1990, la Coupe des vainqueurs de coupe en 1995, la Coupe de la CAF en 2000, 2001 et 2002, ainsi que la Supercoupe d’Afrique en 1982.

Côté effectif, la participation de Youssef Abedli reste incertaine pour raison de santé. En cas d’absence confirmée, l’entraîneur Montassar Louhichi devra trouver des alternatives pour préserver l’efficacité de son attaque.

Il est d’ailleurs fort probable qu’il favorise la continuité dans ses choix tactiques, tout en intégrant les nouvelles recrues récemment qualifiées comme l’Algérien Sami Bouali, le Franco-Tunisien Chaïm Jebali et le Malien Ibrahim Gadiaga. Ces renforts devraient offrir au coach de l’USMo une plus grande marge de manœuvre pour construire un Onze équilibré alliant solidité défensive et efficacité offensive.

Pour sa part, l’Espérance de Tunis se déplacera samedi au Burkina Faso, où elle affrontera le Rahimo FC au stade « 4 Août » à Ouagadougou, à partir de 17h00.

Les Sang et Or, diminués par plusieurs blessures, espèrent boucler l’affaire rapidement et valider leur qualification dès le match aller. Le retour aura lieu le 26 octobre au stade « Hammadi Agrebi » à Radès.

Face aux absences de taille à l’instar des Algériens Mohamed Amine Tougai en défense et Youssef Belaïli en attaque, ainsi que le milieu brésilien Yan Sasse, l’entraîneur Maher Kanzari devra composer avec l’effectif disponible, d’autant plus que Yassine Meriah et Mohamed Ben Ali demeurent également incertains pour des raisons de santé.

Béchir Ben Saïd gardera logiquement les cages, tandis que le Mauritanien Ibrahim Keïta devrait occuper le poste de latéral droit. À gauche, Nidhal Laïfi ou Mohamed Amine Ben Hamida pourraient être alignés, selon l’évolution de l’état de santé de ce dernier.

Dans l’axe de la défense, Hamza Jelassi et Khalil Guennichi formeront la charnière centrale en cas d’absence de Yassine Meriah.

Le milieu de terrain constitue le point central du plan tactique de Kanzari pour contrôler le rythme de la partie et bloquer les espaces devant les Burkinabés, à travers le duo de récupération Onuche Ogbelu /Houssem Tka.

Le meneur de jeu Chiheb Jebali sera chargé de l’animation offensive, en soutien du trio d’attaque composé de l’Algérien Kouceila Boualia, l’Ivoirien Abdramane Konaté et l’avant-centre français d’origine ivoirienne Florian Danho.

L’objectif du doyen des clubs tunisiens sera de surprendre la défense adverse et d’exploiter les espaces pour marquer à l’extérieur, afin de se faciliter la tâche et de valider d’emblée l’accès à la phase de poules de ce rendez-vous continental, qui demeure sa priorité.

Habituée aux grandes joutes africaines et aux campagnes de la Ligue des champions, dont elle n’a manqué aucune édition depuis 2017, l’Espérance est en quête d’un nouveau sacre continental qui lui manque depuis 2019.

Elle affronte dans cette sortie un adversaire peu expérimenté, le Rahimo FC ayant été fondé en 2012. Ce dernier a néanmoins créé la surprise au 1er tour préliminaire en éliminant les Gabonais de l’AS Mangasport aux tirs au but, après deux nuls vierges à l’aller et au retour.