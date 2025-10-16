Football – Ligue 1 (10e journée) : Les arbitres des matches du week-end

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à partir de 15h00):

Samedi 18 octobre

Au Zouiten:

JS Omrane – JS Kairouan arb : Hosni Naili (VAR : Fraj Abdellaoui)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – AS Gabès arb : Haythem Trabelsi (VAR : Majdi Bellagha)

Dimanche 19 octobre

A la Marsa :

AS Marsa – ES Métlaoui arb : Mehrez Melki (VAR : Amir Ayadi)

Au Taieb Mhiri:

CS Sfaxien – AS Soliman arb : Naim Hosni (VAR : Khalil Jari)

Mardi 21 octobre

A Radès:

Club africain – US Monastir

Mercredi 22 octobre

Stade à déterminer (à Huis clos):

CA Bizertin – Stade Tunisien

A Sousse:

Etoile du Sahel – Olympique Béja

A Zarzis:

ES Zarzis – Espérance de Tunis