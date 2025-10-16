Football – Ligue 1 (10e journée) : Les arbitres des matches du week-end

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à partir de 15h00):
Samedi 18 octobre
Au Zouiten:
JS Omrane – JS Kairouan arb : Hosni Naili (VAR : Fraj Abdellaoui)
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane – AS Gabès arb : Haythem Trabelsi (VAR : Majdi Bellagha)
Dimanche 19 octobre
A la Marsa :
AS Marsa – ES Métlaoui arb : Mehrez Melki (VAR : Amir Ayadi)
Au Taieb Mhiri:
CS Sfaxien – AS Soliman arb : Naim Hosni (VAR : Khalil Jari)
Mardi 21 octobre
A Radès:
Club africain – US Monastir
Mercredi 22 octobre
Stade à déterminer (à Huis clos):
CA Bizertin – Stade Tunisien
A Sousse:
Etoile du Sahel – Olympique Béja
A Zarzis:
ES Zarzis – Espérance de Tunis