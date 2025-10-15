Lutte biologique à Kasserine : 27 500 coccinelles déployées contre la cochenille du cactus

Dans le cadre de la lutte biologique contre la cochenille du cactus, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a procédé à la dispersion de 27 500 coccinelles dans la région de Kasserine.

Cette opération s’intègre dans une stratégie globale combinant plusieurs approches : agricoles, avec l’élagage et le nettoyage des raquettes infectées ; chimiques, à travers l’utilisation d’huiles minérales ; mécaniques, via l’arrachage et l’enfouissement des plants contaminés ; et biologiques, grâce à l’introduction de coccinelles prédatrices.

Lors d’une réunion tenue mardi sous la présidence de Heikel Hachlef, chef de cabinet du ministère, les participants ont évalué les progrès réalisés et discuté des moyens d’améliorer la coordination entre les acteurs concernés. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation et la formation des agriculteurs ainsi que de concevoir un guide technique spécifique à Kasserine.

Concernant la zone de Zalfane, riche de 30 000 hectares de figuiers de Barbarie sans épines, un appel a été lancé pour une campagne d’arrachage préventif des haies de cactus entourant les zones de production.

Le ministère a enfin insisté sur l’importance de collaborer avec l’Association nationale pour le développement du figuier de Barbarie afin d’encourager la création de start-up spécialisées dans la reproduction de coccinelles, un moyen écologique et efficace pour freiner la propagation du parasite.