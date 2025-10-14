Maroc – Congo : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, le Maroc affronte le Congo ce mardi 14 octobre à 21 h, au Complexe Sportif Moulay Abdellah de Rabat, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires africaines.

Les Lions de l’Atlas pour conclure en beauté

Impressionnants tout au long de la campagne, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour le Mondial après une série sans faute : sept victoires en sept matches. Face au Congo, lanterne rouge du groupe E avec un seul point, les hommes de Walid Regragui viseront une huitième victoire consécutive pour boucler les qualifications en beauté.

À deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, cette rencontre servira surtout de préparation et d’occasion de faire le plein de confiance avant leur entrée en lice face aux Comores, prévue le 21 décembre prochain.

Diffusion TV et horaire

Le coup d’envoi du match Maroc – Congo sera donné ce mardi 14 octobre à 21 h.

La rencontre sera diffusée en direct sur L’Équipe Live Foot, avec également un suivi en ligne sur le site ouest-france.fr.