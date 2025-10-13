Football – Ligue 2 (5e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 5e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 18 et 19 octobre courant (Tous les matchs à partir de 15h):

POULE A

Samedi 18 octobre

A Mégrine:

AS Mégrine – ESH Sousse

A Boualem:

US Bousalem – EM Mahdia

A Msaken:

CS Msaken – CSH Lif

A le Chebba:

CS Chebba – US Tataouine

A Chebika:

BS Bouhajla – SC Ben Arous

A Sfax (2 mars):

Sfax RS – CO Kerkennah

A Agareb:

AS Agareb – SAM Bourguiba

POULE B

Samedi 18 octobre

A Sakiet Eddaier:

CS Sakiet Eddaier – ES Bouchemma

Dimanche 19 octobre

A Kalaa Soghra:

Kalaa sport – SC Moknine

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – CS Korba

A Jelma:

AS Jelma – O sidi Bouzid

A Kasserine:

AS Kasserine – EGS Gafsa

A Gabès:

S Gabésien – AS Ariana

A Redaief:

CS Redaief – Jendouba sport