Football – Ligue 2 (5e journée) : Le programme

Programme des rencontres de la 5e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 18 et 19 octobre courant (Tous les matchs à partir de 15h):
POULE A
Samedi 18 octobre
A Mégrine:
AS Mégrine – ESH Sousse
A Boualem:
US Bousalem – EM Mahdia
A Msaken:
CS Msaken – CSH Lif
A le Chebba:
CS Chebba – US Tataouine
A Chebika:
BS Bouhajla – SC Ben Arous
A Sfax (2 mars):
Sfax RS – CO Kerkennah
A Agareb:
AS Agareb – SAM Bourguiba
POULE B
Samedi 18 octobre
A Sakiet Eddaier:
CS Sakiet Eddaier – ES Bouchemma
Dimanche 19 octobre
A Kalaa Soghra:
Kalaa sport – SC Moknine
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – CS Korba
A Jelma:
AS Jelma – O sidi Bouzid
A Kasserine:
AS Kasserine – EGS Gafsa
A Gabès:
S Gabésien – AS Ariana
A Redaief:
CS Redaief – Jendouba sport