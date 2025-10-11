Éliminatoires Mondial 2026 : Trabelsi vise l’amélioration du classement FIFA après la large victoire tunisienne (6-0)

Voici les déclarations recueillies après la victoire de la Tunisie face à Sao Tomé-et-Principe (0-6), vendredi à Radès, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (Groupe H) :

Sami Trabelsi (sélectionneur de la Tunisie) : “Je tiens à remercier mes joueurs pour leur discipline tactique et leur engagement, même si nous avons manqué de solutions pendant la première partie de la première mi-temps”.

“Après avoir validé notre qualification au Mondial depuis la précédente journée, l’amélioration de notre classement Fifa est désormais notre principal objectif. C’est pour cette raison, nous tenions à remporter le match d’aujourd’hui, celui du lundi face à la Namibie ainsi que les prochains matches amicaux”.

“Je ne suis pas totalement satisfait du rendement de l’équipe, car le match d’aujourd’hui ne constituait pas un véritable test compte tenu de l’écart de niveau entre nous et notre adversaire.

Nous savons que nous allons rencontrer des difficultés face à des équipes beaucoup plus fortes”.

“Malgré cela, plusieurs points positifs sont à retenir, notamment la prestation des jeunes joueurs qui se sont illustrés comme Elyes Saad, Ismaël Gharbi et Mohamed Belhaj Mahmoud. J’aurais aimé aussi lancer Moataz Naffati, mais sa blessure deux jours avant le match nous as empêché de prendre le risque. J’ai opté pour une approche progressive pour intégrer les nouveaux venus”.

“Le match était également une occasion de tester Mohamed Ali Ben Romdhane dans le poste d’ailier gauche, une option de plus en prévision des prochaines échéances”.

Aissa Laidouni (joueur de la sélection tunisienne) : “Nous avons confirmé notre qualification avec un score large (6-0) tout en préservant notre cage inviolée. Il faut continuer sur cette lancée face à la Namibie, en vue de la Coupe arabe, la CAN et bien sûr le Mondial”.

“Je salue la belle performance du milieu de terrain, notamment celle d’Ismaël Gharbi qui a ouvert son compteur aujourd’hui et de Mohamed Belhaj Mahmoud, titularisé pour la première fois, et qui ont montré une belle complémentarité avec Elyès Skhiri”.

Ricardo Monsanto (sélectionneur du Sao Tomé-et-Principe) : “Je reconnais la supériorité de la sélection tunisienne, c’est une grande nation du football africain, et sa qualification est méritée. Mais il y a eu un net parti pris en faveur de la Tunisie, aujourd’hui, ce qui a influencé le déroulement du jeu”.

“Nous avons tenté de prendre des risques en début de match, mais l’arbitrage partial a indirectement influencé le reste de la rencontre”.