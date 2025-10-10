France – Azerbaïdjan : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

L’équipe de France poursuit sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec une nouvelle étape à domicile. Opposés à l’Azerbaïdjan, les hommes de Didier Deschamps chercheront à confirmer leur excellent début de parcours et à consolider leur place de leader du groupe.

Les Bleus pour enchaîner à domicile

Après deux victoires convaincantes face à l’Islande et à l’Ukraine, les Bleus abordent cette troisième journée avec confiance. L’objectif est clair : continuer sur la lancée et creuser l’écart pour décrocher au plus vite la qualification.

La principale interrogation concerne l’état de santé de Kylian Mbappé. Touché à la cheville lors de son dernier match avec le Real Madrid, le capitaine tricolore reste incertain, même s’il figure bien dans le groupe convoqué par le sélectionneur.

Deschamps pourra toutefois compter sur une équipe équilibrée, mêlant cadres expérimentés et jeunes talents en pleine ascension.

Un adversaire en quête d’exploit

L’Azerbaïdjan, qui n’a récolté qu’un seul point depuis le début des éliminatoires, se présente en outsider. Les hommes de Gianni De Biasi tenteront de résister à la maîtrise technique et à la puissance offensive des Français, dans un match où l’expérience pourrait faire la différence.

Chaîne et horaire de diffusion

Le match France – Azerbaïdjan se jouera ce vendredi 10 octobre à 20h45 au Parc des Princes.

La rencontre sera diffusée en direct sur TF1 et disponible en streaming sur TF1+, accessible depuis les Smart TV, ordinateurs, tablettes et smartphones.