L’Université Tunis-El Manar occupe la première place au niveau national et la deuxième position au niveau du Maghreb après l’Université Polytechnique Mohamed 6 selon le classement mondial “Times Higher éducation 2026” des meilleures universités, qui inclue 9 universités tunisiennes.

L’université Tunis-El Manar a été classée dans la catégorie (801-1000) parmi 2191 universités issues de 115 pays, suivie des universités de Jendouba, de la Manouba et de Sfax dans la catégorie (1201-1500) puis des universités de Gabès, de Carthage, de Monastir et de Sousse dans la catégorie (1500+)

A l’échelle mondiale, l’Université d’Oxford conserve sa première place pour la 10ème année consécutive grâce à ses performances en recherches. L’université Princeton qui occupe la 3ème position ex aequo est la seule université américaine à enregistrer les meilleurs classements au cours de cette année.

La chine comprend 5 universités parmi les 40 meilleurs établissements universitaires contre 3 l’année dernière, alors que le Hong kong a enregistré un nombre record de 6 universités dans le classement des 200 meilleurs établissements, en raison de l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

L’inde occupe pour la première fois le 2ème rang au niveau mondial pour le nombre des universités classées, après les états unis d’Amérique.