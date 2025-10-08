Somalie – Algérie : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La Somalie affronte l’Algérie ce jeudi 9 octobre 2025 à l’occasion des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde (zone Afrique). Coup d’envoi prévu à 18h00 (heure tunisienne).

Les Fennecs, favoris sur le papier, tenteront de confirmer leur bon début de campagne face à une équipe somalienne en quête de points et d’expérience.

Fiche technique

Match : Algérie – Somalie

Compétition : Qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique)

Lieu : Stade d’Oran

Horaire : Coup d’envoi à 17h00 (heure algérienne)

Diffusion TV :

La rencontre sera retransmise en direct sur la Télévision algérienne (TV6 et chaîne terrestre), ainsi que sur L’Équipe Live Foot.