Finances publiques : la Tunisie honore ses engagements extérieurs sans difficulté

L’analyste financier Bassem Neifer a affirmé, dans une déclaration à Mosaïque FM, que la situation financière de la Tunisie en matière de remboursement de la dette pour l’année 2025 est « confortable ».

Selon lui, le montant total restant à honorer au titre du service de la dette cette année ne dépasse pas 400 millions de dinars. Ce montant se répartit principalement en deux échéances : la première, d’une valeur de 64,5 millions de dollars, destinée à la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), et la seconde, en faveur du Fonds monétaire international, dans le cadre d’une dette globale estimée à 256 millions de dollars, dont la majorité des versements mensuels ont déjà été effectués.

Bassem Neifer a précisé que le service total de la dette, comprenant le principal et les intérêts, s’élève à environ 10 393 millions de dinars pour 2025, soulignant que le rythme régulier des paiements traduit une amélioration notable de la capacité de la Tunisie à honorer ses engagements financiers extérieurs.