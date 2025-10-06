Les 15 Tunisiens de la Flottille seront demain en Jordanie

Le comité juridique de soutien à la Flottille mondiale Al Soumoud a annoncé, ce lundi, le rapatriement de 170 participants de nationalités européennes vers la Grèce.

Selon la même source, le reste des militants, dont quinze Tunisiens, devraient être rapatriés ce mardi vers la Jordanie via le pont du roi Hussein. Ce groupe comprend également des participants originaires d’Algérie, du Maroc, du Koweït, de Libye, de Jordanie, du Pakistan, de Bahreïn, de Turquie et du Sultanat d’Oman.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la gestion du dossier des militants arrêtés après la participation à cette flottille humanitaire, qui visait à briser le blocus imposé à Gaza.