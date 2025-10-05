Lille vs PSG : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

La 9e journée de Ligue 1 propose un rendez-vous de haut niveau entre le LOSC Lille et le Paris Saint-Germain, ce dimanche 5 octobre 2025 à 20h45. Une affiche très attendue qui mettra aux prises deux clubs aux ambitions élevées.

Une affiche de prestige en Ligue 1

Le PSG, actuel favori au titre, se déplace dans le Nord pour affronter un Lille réputé solide à domicile. Les Dogues, qui visent le podium, entendent profiter du soutien de leur public pour créer la surprise face à l’armada parisienne.

De son côté, le club de la capitale abordera cette rencontre avec l’objectif de conforter sa position en tête du classement et de préparer au mieux ses prochaines échéances européennes.

Sur quelle chaîne voir Lille – PSG ?

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, le dimanche 5 octobre à partir de 20h45.