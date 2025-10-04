Tunis : marche nationale vers l’avenue Habib Bourguiba en soutien à la résistance palestinienne

À Tunis, de nombreux citoyens se sont rassemblés ce samedi sur la place de la République avant de prendre part à une marche nationale en direction de l’avenue Habib Bourguiba.

Cette mobilisation vise à exprimer un soutien ferme à la résistance palestinienne et à dénoncer l’arrestation par l’occupation israélienne des participants de la Flottille Al-Soumoud, interceptée en haute mer alors qu’elle tentait de briser le blocus imposé à Gaza.

Les manifestants ont réaffirmé leur solidarité avec les militants détenus et condamné ce qu’ils qualifient d’acte de piraterie contre une mission strictement humanitaire.