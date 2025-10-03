Haltérophilie : Ghofrane Belkhir annonce son départ vers l’Allemagne après sa fuite en Norvège (Vidéo)

La championne tunisienne d’haltérophilie, Ghofrane Belkhir, a publié ce jeudi une vidéo dans laquelle elle annonce son départ vers l’Allemagne.

Cette déclaration intervient après sa fuite remarquée à l’aéroport d’Oslo, en Norvège, où elle avait laissé ses bagages et son passeport entre les mains de l’entraîneur national, Ridha Laayachi.

Belkhir devait initialement représenter la Tunisie aux Championnats du monde d’haltérophilie organisés en Norvège du 2 au 11 octobre, avant de prendre cette décision inattendue qui a suscité de nombreuses interrogations.