Maroc : trois morts lors des protestations pour l’éducation et la santé

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a annoncé jeudi avec regret la mort de trois citoyens lors des violences qui ont secoué plusieurs petites villes du pays dans la soirée de mercredi, au cinquième jour des manifestations réclamant une amélioration des systèmes éducatif et de santé.

Dans sa première intervention publique depuis le début du mouvement de protestation lancé par le collectif “Génération Z 212”, il a qualifié ces événements de « tragiques » et a souligné la gravité de la situation. De son côté, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a précisé que les victimes auraient trouvé la mort à la suite d’une intervention des forces de la gendarmerie, qui auraient agi en « légitime défense » face à une tentative d’intrusion dans l’un de leurs locaux situé dans le sud du pays. Cette escalade dramatique illustre la tension croissante qui entoure le mouvement social.