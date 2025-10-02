Gafsa : Des mesures pour lutter contre les émissions de gaz

Les émissions de gaz provenant de l’usine Mdhila 1 relevant du Groupement Chimique Tunisien a été au centre d’une réunion tenue au siège du gouvernorat de Gafsa.

L’accent a été mis, notamment, sur la nécessité de reprendre les travaux de réhabilitation de l’unité de production d’acide sulfurique bloquée, depuis 2019, visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre à 2,6 kg par tonne d’acide sulfurique.

Dans ce cadre, un appel d’offres sera lancé, en novembre 2025, pour la réalisation de ce projet financé par l’Agence Française de Développement (80 millions de dinars), après avoir acquis les équipements nécessaires (20 millions de dinars).

Par ailleurs, un montant de 50 millions de dinars a été consacré pour créer des projets environnementaux à Mdhila.

Le conseil local de Mdhilla (gouvernorat de Gafsa) avait adressé une correspondance en urgence au Président de la République pour dénoncer la poursuite des émissions toxiques dans la région provenant du Groupe chimique tunisien (unité Mdhilla 1).