Déclarations fiscales 2025 : échéances pour les personnes physiques et morales

Le 20 octobre 2025 est fixé comme dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales affiliées au système de déclaration et de paiement des impôts en ligne, selon un communiqué publié mercredi par l’Administration générale des impôts.

Le 16 octobre 2025 est fixé comme dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques, ainsi que pour le dépôt de la déclaration trimestrielle pour les personnes relevant du régime estimatif et rattachées au régime réel.

Le 28 octobre 2025 constitue le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises à la déclaration et au paiement en ligne.