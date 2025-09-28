Fusillade meurtrière dans une église du Michigan : un mort et plusieurs blessés

Aux États-Unis, un drame s’est produit ce dimanche dans l’État du Michigan, où une fusillade a visé une église située dans la ville de Grand Blanc.

Selon les premières informations communiquées par la police, l’attaque a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Après avoir ouvert le feu, l’auteur a également provoqué un incendie à l’intérieur du lieu de culte, ce qui a entraîné l’effondrement partiel du bâtiment.

Les forces de l’ordre ont confirmé que le tireur, qui a pris pour cible l’église de Jésus-Christ, a été abattu lors de l’intervention. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.