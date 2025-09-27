Météo en Tunisie : pluies orageuses et grêle attendues ce samedi 27 septembre 2025

Ce samedi 27 septembre 2025, des pluies orageuses, parfois accompagnées de chutes de grêle par endroits, continueront d’affecter les régions orientales du nord et du sud du pays durant l’après-midi et en début de soirée.

Par la suite, le ciel se dégagera progressivement pour laisser place à des passages nuageux sur l’ensemble du territoire. Les températures nocturnes varieront entre 17 et 20°C sur le nord et le centre, pouvant descendre jusqu’à 14°C dans les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles oscilleront entre 21 et 25°C au sud.

Le vent, soufflant du secteur nord, sera relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres. La mer restera généralement agitée, devenant localement très agitée le long des côtes orientales.

 

 