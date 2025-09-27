Espérance de Tunis vs AS Forces Armées Nigériennes : Sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

La Ligue des champions africaine reprend ses droits avec un duel attendu pour la 2ᵉ journée de la phase de groupes. L’Espérance Sportive de Tunis (EST) accueillera l’Association Sportive des Forces Armées Nigériennes (AS FAN) ce samedi 27 septembre 2025 au stade de Radès, avec un coup d’envoi prévu à 18h00.

Après un début de compétition prometteur, l’EST cherchera à consolider sa position dans le groupe et à engranger des points essentiels pour se rapprocher de la qualification pour les phases finales. Les supporters espèrent voir une équipe déterminée et solide sur son terrain, fidèle à sa réputation de club dominant en Afrique du Nord.

Où suivre le match ?

La rencontre sera à suivre en direct sur la chaîne Al Watania 1