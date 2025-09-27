Complexe chimique de Gabès : 15 élèves intoxiqués par une fuite de gaz toxique

À Gabès, un nouvel incident environnemental a suscité l’inquiétude ce samedi 27 septembre 2025. Environ quinze élèves de l’école primaire Chatt Essalem ont été transportés d’urgence à l’hôpital universitaire de la ville après avoir souffert de malaises liés à une intoxication par les gaz émanant du complexe chimique voisin.

Ce n’est pas la première fois que cet établissement scolaire est touché par un tel épisode, ce qui ravive les préoccupations des parents et des habitants quant aux risques sanitaires permanents auxquels sont exposés les enfants et la population locale.