Gabès : plus de 4 000 chiens et chats vaccinés contre la rage

Jusqu’au 22 septembre, plus de 4 000 chiens et chats ont été vaccinés contre la rage dans le gouvernorat de Gabès, ce qui représente environ un taux de couverture sanitaire contre cette maladie d’environ 45%, a indiqué le chef du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole, Tarek Laayouni.

Il a souligné à l’Agence TAP que l’objectif de cette campagne est d’atteindre un taux de vaccination dépassant 80% dans la région.

Il a ajouté que la situation sanitaire contre la rage dans le gouvernorat de Gabès s’améliore considérablement, rappelant qu’au cours de cette année, un seul animal a été infecté par cette maladie.

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre la Rage, qui coïncide le 28 septembre, le CRDA de Gabès entend organiser des tentes vétérinaires dans toutes les délégations de la région afin de sensibiliser à cette maladie et permettre de vacciner gratuitement les animaux.

La campagne nationale de vaccination des chiens et des chats contre la rage a été lancée depuis le mois de septembre et devrait être achevée d’ici la fin du mois d’octobre prochain.