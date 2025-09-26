Ben Arous : jusqu’à 7 ans de prison pour 11 intermédiaires de marché « habbata »

La chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Ben Arous a rendu hier, jeudi 25 septembre, un verdict exemplaire à l’encontre de onze intermédiaires de marché, communément appelés « habbata », ainsi que de concessionnaires impliqués dans des pratiques frauduleuses.

Les peines prononcées vont de deux à sept ans de prison ferme, accompagnées d’amendes comprises entre 50 000 et 100 000 dinars, selon les informations rapportées par Mosaïque FM. Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une vaste campagne nationale de lutte contre la spéculation, la rétention de produits de première nécessité, le monopole et la manipulation des prix, menée par les autorités judiciaires et sécuritaires afin de protéger les consommateurs et d’assurer une meilleure régulation des marchés.