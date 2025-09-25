Béja en tête : une première depuis 20 ans avec 590 000 quintaux de semences certifiées

La Tunisie enregistre cette année une avancée remarquable dans le domaine agricole en mettant à disposition plus de 590 000 quintaux de semences certifiées, un volume jamais atteint depuis deux décennies.

Selon Sofiane Rezgui, sous-directeur de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Béja, cette performance est largement due à la contribution du gouvernorat de Béja, qui a fourni à lui seul 392 000 quintaux collectés par des sociétés spécialisées. Cette disponibilité exceptionnelle constitue un atout majeur pour la réussite de la campagne céréalière, notamment pour le blé dur et le blé tendre.

De plus, les pluies bénéfiques enregistrées début septembre renforcent la confiance des agriculteurs, qui comptent sur ces semences de qualité pour assurer de bons rendements et une production satisfaisante durant la nouvelle saison.