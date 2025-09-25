Ahlem Fekih annonce sa deuxième grossesse aux côtés de Sanfara

La célèbre actrice et instagrameuse tunisienne Ahlem Fekih a partagé une heureuse nouvelle avec ses fans : elle attend son deuxième enfant.

L’annonce a suscité une vague de félicitations et d’émotions positives sur les réseaux sociaux, où la jeune maman est très suivie.

Mariée au rappeur à succès Sanfara, le couple s’apprête ainsi à agrandir sa petite famille, renforçant encore l’admiration et l’attachement de leurs nombreux admirateurs qui suivent avec attention leur parcours aussi bien artistique que personnel.