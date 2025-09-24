Le ministère de la Santé s’engage à uniformiser les contrats et à améliorer la rémunération

Le ministère de la Santé a répondu favorablement à quelques revendications de la Coordination nationale des contractuels de la santé en sit-in, hier et aujourd’hui, devant le siège du département et a promis la régularisation définitive de leur situation dans un délai d’un mois”, a fait savoir Karim Habboubi, membre de la coordination.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Habboubi a indiqué que le chef de cabinet du ministre de la Santé, Mabrouk Ounallah, a assuré à une délégation reçue, ce mercredi matin, que le département œuvre à mettre fin aux contrats précaires et à régulariser la situation des contractuels de manière définitive.

“Par conséquent, la coordination a décidé de lever le sit-in”, a annoncé Habboubi faisant remarquer que le ministère s’est engagé à uniformiser tous les contrats, à augmenter les salaires qui passeront de 530 dinars actuellement à une fourchette comprise entre 670 et 750 dinars et à verser les primes sociales.