Babelica 2025 : un rendez-vous en ligne pour la filière du livre francophone

Dans son objectif de découvrabilité des contenus culturels francophones, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) soutient l’organisation du Salon Babelica qui se tiendra du 24 au 25 septembre 2025.

Babelica est une foire du livre dédiée aux livres publiés par des maisons d’édition indépendantes. Il est conçu pour sensibiliser à la variété des voix dans l’édition internationale et s’assurer qu’elles sont entendues, afin de promouvoir la diversité et la créativité. La foire du livre Babelica est disponible en ligne toute l’année.

Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante (AIEI), cet événement entièrement en ligne inclut un salon du livre mais également divers rendez-vous professionnels, qui constituent un espace de dialogue et de coopération pour les acteurs du livre à travers le monde francophone.

Parmi les nombreuses rencontres proposées, deux webinaires revêtent une portée particulière pour l’avenir de la filière : “Éditer et animer un fonds en sciences humaines et sociales : regards croisés d’éditeurs et de libraires francophones” et “Quelles politiques publiques du livre en Afrique francophone et anglophone : perspectives du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Nigeria et du Togo ?

Le webinaire « Éditer et animer un fonds en sciences humaines et sociales » est une rencontre co-construite par l’Alliance internationale de l’édition indépendante (AIEI) et l’Association internationale des Libraires francophones (AILF)

Il sera organisé le 25 septembre avec la participation de plusieurs intervenants parmi lesquels l’éditeur tunisien Habib Zoghbi (La Maison du Livre).

Quels sont les profils des lecteurs de livres de sciences humaines et sociales aujourd’hui ? Comment les éditeurs conçoivent-ils/elles leurs choix éditoriaux ? Comment les libraires pensent-ils/elles leur assortiment en librairie ? Quelles sont les stratégies des éditeurs et libraires pour visibiliser et animer ces fonds ? Autant de questions auxquelles les intervenants de cette table ronde répondront à partir de leur expérience et de leur contexte de travail.

En 2019, l’Alliance réalisait une cartographie des politiques publiques du livre en Afrique francophone subsaharienne, mettant en évidence les dispositifs et politiques de soutien au livre dans 12 pays, relevant aussi les absences et lacunes de certaines actions de l’État en faveur de l’édition et de la bibliodiversité.

Dans la perspective d’étendre cette cartographie aux pays d’Afrique anglophone et pour favoriser le dialogue et l’échange d’expériences et de pratiques entre acteurs du livre « des Afriques », cette table ronde donne la parole à des éditeurs de 3 pays d’Afrique anglophone (Ghana, Kenya et Nigéria) et à des éditeurs de 2 pays d’Afrique francophone (Cameroun et Togo).

Dans son communiqué à l’occasion de la Journée internationale de la bibliodiversité, le 21 septembre 2025, l’OIF a réitéré l’importance de soutenir la diversité des œuvres et des écosystèmes littéraires, et sa détermination à promouvoir cette diversité dans ses actions.

De nouveaux ouvrages seront également disponibles sur le Salon du livre de Babelica qui regroupe actuellement plus de 200 livres accessibles et en vente, en ligne. Avec une large sélection d’ouvrages, allant du roman de fiction au livre jeunesse en passant par des sujets d’actualité, chaque lecteur pourra y trouver son bonheur (La librairie en ligne de Babelica)

Mais Babelica c’est aussi un marché où 20 maisons d’édition de 18 pays pourront procéder à des achats de droits et connaître les tendances et les opportunités dans chaque pays.

En soutenant Babelica, l’OIF contribue ainsi à rendre les contenus francophones disponibles dans l’environnement numérique et à développer les marchés du livre francophone.