Tunisie : un médecin tunisien à l’étranger offre une maison aux enfants SOS

La Fondation tunisienne des Villages d’Enfants SOS a annoncé la remise d’une nouvelle maison à ses enfants, grâce à un don généreux d’un médecin tunisien résidant à l’étranger.

Cette initiative illustre avec force l’esprit de solidarité et de responsabilité sociale envers les enfants en situation de vulnérabilité. Pour le bienfaiteur, ce geste ne relève pas uniquement de l’action caritative, mais constitue un devoir moral pour toute personne en mesure d’apporter son soutien.

Il a souligné que cette contribution représente avant tout une occasion précieuse de transformer concrètement la vie d’enfants dans le besoin et de leur offrir un avenir meilleur.