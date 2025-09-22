Le Groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantiers âgés de 45 à 55 ans a lancé, ce lundi, un appel au président de la République afin qu’il intervienne pour l’application des dispositions relatives à leur recrutement ou à l’octroi d’un chèque de départ, dans un délai ne dépassant pas l’année 2026.

Dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat, le Groupement a rappelé que la loi n°27 de l’année 2021 prévoit le recrutement progressif des ouvriers de chantiers par tranches annuelles, ou l’octroi d’un chèque de départ pour ceux qui le souhaitent, en prenant en compte l’âge à partir du 20 octobre 2020, avec un délai de cinq ans pour achever ces procédures.

“Malgré la clarté du texte, aucune avancée n’a été constatée dans l’application de cette loi durant les années 2021, 2022 et 2023”, indique le Groupement.

En vue de rattraper ce retard, la loi de finances pour l’année 2024 a confié à l’État la charge de régulariser la situation des ouvriers de chantiers en trois tranches, de 2024 à 2026. “Cependant, l’année 2025 touche à sa fin et rien n’a changé alors que les budgets des dernières années ont réservé des fonds pour leur recrutement”, lit-on de même source.

Le Groupement a signalé qu’il a déjà contacté les services de la présidence du gouvernement mais aucune décision n’a été prise pour régulariser leur situation.