Kasserine : Vaccination de 4750 chiens et chats

La campagne de lutte contre la rage au gouvernorat de Kasserine, lancée le 1er septembre, devrait cibler 32 mille chiens et chats, soit 80% du nombre des animaux recensés dans la région.

Le responsable de la production animale au Commissariat régional au développement agricole, Lotfi Sayahi a indiqué à l’Agence TAP que 4750 chiens et chats ont été vaccinés jusqu’à présent, ajoutant que 40 cas de rage animal ont été enregistrés cette année contre 67 infections en 2024.

Quelque 14600 autres animaux ont été vaccinés en dehors de la campagne régionale de vaccination contre la rage, a fait savoir la même source.