Tunisie : Poissons morts échoués sur la plage de Slimene

Des quantités de poissons morts échoués sur la plage de Slimane ont été observées vendredi dernier. Le ministre de l’environnement Habib Bouabid s’est rendu dimanche, sur les lieux pour une visite d’inspection du littoral dans la région, selon Souad Chatouti, coordinatrice du programme de l’Association environnement et développement de Slimane

Elle a ajouté dimanche à l’agence Tap que les services de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INST) et de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) se sont engagées à effectuer les analyses nécessaires afin de déterminer les causes de la mortalité des poissons.

Les services de la municipalité de Slimane se sont chargés, pour leur part, de ramasser les poissons morts, de les recouvrir d’une couche de chaux et de les enfouir conformément aux procédures en vigueur, a-t-elle noté.

Selon elle, une commission composée de la direction régionale de la protection du littoral, de l’INST, de la direction régionale de la santé, de l’ANPE et des services de sécurité a inspecté le littoral et prélevé des échantillons de poissons morts, d’eau de mer, d’eau de sable dans des endroits différents.

Cependant, pour elle, le phénomène le plus inquiétant, demeure l’observation d’un changement de couleur de la mer dans cette localité, laquelle “tend désormais vers le brun” », ce qui nécessite une explication scientifique basée sur les résultats des prélèvements effectués.

Un phénomène semblable avec une mortalité importante de poissons à été observé en juin dernier, dans la même région, relevant du gouvernorat de Nabeul.