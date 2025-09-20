Zaghouan : fermeture brusque d’une usine, 250 ouvriers menacés de chômage

Le climat social s’est fortement tendu, hier soir, à l’usine de textiles techniques Sion à Zaghouan, après l’annonce soudaine de sa fermeture pour des raisons financières.

Le syndicat régional de l’UGTT a dénoncé une décision unilatérale, prise sans respect des procédures légales, et qui risque de plonger 250 travailleurs dans une situation de chômage forcé. Selon le secrétaire général, Hamadi Néhali, la direction a écarté des solutions alternatives telles que le chômage technique ou le licenciement partiel, susceptibles d’atténuer l’impact de la crise.

Pour sa part, la direction de l’usine a justifié cette fermeture par la concurrence internationale accrue et la pression exercée sur les prix par les producteurs asiatiques, tout en promettant de préserver les droits des employés à travers un plan social élaboré en concertation avec les autorités et les partenaires sociaux.