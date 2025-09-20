Siliana : un jeune homme décède dans l’effondrement du toit d’une étable

Un tragique accident s’est produit ce matin dans la région de Boukahil, relevant de la délégation de Krib à Siliana, où l’effondrement du toit d’une étable a causé la mort d’un jeune homme dans la vingtaine et blessé un autre.

Le drame est survenu lors de travaux de réaménagement de l’étable, provoquant l’effondrement fatal. Tandis que la victime a perdu la vie sur place, la personne blessée a été transportée d’urgence à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.

Cet incident a suscité une vive émotion dans la région, soulignant une fois de plus les dangers liés aux chantiers de construction réalisés sans conditions de sécurité optimales.