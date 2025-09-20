Hellas Vérone vs Juventus Turin : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

La 4ᵉ journée de Serie A mettra aux prises l’Hellas Vérone et la Juventus Turin, ce samedi 20 septembre 2025 à 18h00, au stade Marcantonio Bentegodi.

Une Juventus en pleine forme

Invaincue depuis le début de saison, la Juventus réalise un sans-faute avec 9 points sur 9 possibles et occupe la 2ᵉ place du classement. Sous la direction de son entraîneur, la Vieille Dame aligne cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec 11 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Face à un adversaire qu’elle a battu quatre fois sur leurs cinq dernières confrontations, la Juve espère poursuivre sa série victorieuse.

Un Hellas Vérone en difficulté

De son côté, Vérone connaît un début de saison compliqué. Avec un seul point au compteur, le club pointe à la 17ᵉ place et flirte déjà avec la zone de relégation. Ses performances récentes (2 victoires, 1 nul et 2 défaites lors des cinq derniers matchs) traduisent un manque de stabilité, avec seulement 4 buts marqués contre 7 encaissés. Les Gialloblu tenteront malgré tout de créer la surprise face à un adversaire historiquement dominateur.

Chaîne TV et diffusion

Le coup d’envoi de Hellas Vérone – Juventus Turin sera donné ce samedi 20 septembre à 18h00. La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.