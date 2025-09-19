Ariana : arrestation d’un jeune homme après le braquage d’un bureau de change à Borj El Wazir

À Ariana, les agents de la brigade de police judiciaire d’Ariana Nord ont réussi, ce vendredi 19 septembre 2025, à arrêter un jeune homme soupçonné d’avoir braqué un bureau de change situé à Borj El Wazir.

L’individu, muni d’un grand couteau, avait menacé l’employée du bureau avant de s’emparer d’une somme de 8 000 dinars et de prendre la fuite.

Grâce à une intervention rapide, les enquêteurs sont parvenus à identifier le suspect, un habitant de la région déjà connu pour des antécédents de vol, puis à le localiser et à le placer en garde à vue dans le cadre de l’enquête.