Tunisie : Bilan de la protection civile en 24 heures

Les unités de la protection civile ont effectué 105 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures, selon une publication du porte-parole de la protection civile ce mercredi sur sa page Facebook.

Au total, 597 interventions ont été réalisées par les agents de l’Office National de la Protection Civile entre 6h00 du matin le 16 septembre 2025 et 6h00 le 17 septembre 2025, dont :

105 interventions pour maîtriser des incendies,

171 interventions pour secours et assistance sur les routes,

315 interventions hors accidents de la circulation.