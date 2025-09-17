Bou Argoub : la production de figues de Barbarie chute de 40 % à cause de la cochenille

À Bou Argoub, la campagne de récolte des figues de Barbarie sans épines connaît cette année une baisse alarmante de 40 %, conséquence directe d’une invasion massive de cochenille.

Selon Sami El Houidi, président de l’Union locale de l’agriculture, la production ne dépassera pas 3 000 tonnes, contre une moyenne annuelle de 6 000 à 7 000 tonnes. Plus de 90 % des plantations ont été ravagées, et l’insecte a même atteint les zones résidentielles, suscitant inquiétude et désagréments sanitaires chez les habitants. Les agriculteurs dénoncent le retard des autorités dans la mise en place de mesures de lutte, ce qui a aggravé la propagation du parasite et rendu son contrôle particulièrement difficile.

Or, Bou Argoub est le principal bassin de production nationale, représentant 90 % des figues de Barbarie destinées à l’exportation, avec près de 800 tonnes expédiées chaque année et quelque 5 000 familles vivant de ce secteur stratégique pour l’économie régionale.