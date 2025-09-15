Tunisie : le ministère de la Santé alerte sur les dangers des aliments en conserve

Le ministère de la Santé a lancé, ce lundi soir, un avertissement aux citoyens concernant les risques liés à la consommation d’aliments en conserve. Il a rappelé que certaines de ces denrées peuvent provoquer de graves intoxications, comme le botulisme, une maladie rare mais pouvant entraîner des complications sévères allant jusqu’à la paralysie ou le décès.

À cet effet, la population est appelée à éviter l’achat ou la consommation de conserves gonflées, avariées ou d’origine inconnue, ainsi que des produits alimentaires exposés de manière anarchique et susceptibles d’être contaminés. Le ministère recommande de privilégier les circuits organisés et les points de vente autorisés, de vérifier systématiquement l’étiquetage, notamment l’origine, la date de validité et les conditions de conservation, et de stocker les aliments entamés dans des contenants adaptés au réfrigérateur afin de les consommer rapidement.

Enfin, il insiste sur la nécessité de consulter immédiatement un établissement hospitalier en cas de symptômes inhabituels tels qu’une fatigue intense, une vision double, ou des difficultés à avaler et à respirer.