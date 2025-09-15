Des ingénieurs tunisiens développent un dispositif médical portable à IA

Des ingénieurs tunisiens ont mis au point un dispositif médical portable à intelligence artificielle, une innovation majeure qui permet d’analyser, de diagnostiquer et de suivre à distance l’état de santé des patients sans qu’ils aient à se déplacer vers un hôpital, a annoncé l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT).

L’appareil, « unique en son genre », est actuellement en phase d’essai clinique au Canada et au Royaume-Uni. Il a déjà remporté plusieurs prix internationaux d’innovation, marquant une avancée significative pour la télémédecine tunisienne et mondiale.

Selon l’OIT, ce dispositif représente un « bond qualitatif » dans le domaine de la santé connectée. Il vise à désengorger les structures hospitalières, à améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées et à réduire les délais de diagnostic grâce à l’analyse en temps réel des données médicales.