Tunisie : 29,1 % de remplissage des barrages, stratégies pour préserver l’eau

Le stock des barrages en Tunisie s’élève actuellement à 688 millions de mètres cubes d’eau répartis sur 36 barrages, selon Anis Ben Rayana, spécialiste du secteur agricole.

Ce niveau de remplissage représente 29,1 %, soit une augmentation de 144 millions de mètres cubes par rapport à la même période l’an dernier, et de 54 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne des trois dernières années, d’après les données de l’Administration générale des barrages. Selon Ben Rayana, la situation des barrages est donc meilleure que les années précédentes.

Il a toutefois insisté sur la nécessité de préserver les ressources en eau et a évoqué la mise en place de stratégies à long terme, incluant l’exploitation de solutions alternatives comme la désalinisation, malgré son coût. Les précipitations de la saison s’annoncent favorables, laissant entrevoir de bonnes perspectives pour l’agriculture et le secteur rural.