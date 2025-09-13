Où voir Bayern Munich vs Hambourg , sur quelle chaîne en streaming ?

La 3e journée de Bundesliga propose un choc attendu entre le Bayern Munich et le Hambourg SV, qui se déroulera samedi 13 septembre 2025 à l’Allianz Arena. Le coup d’envoi sera donné à 18h30.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 2, accessible à tous les abonnés de la chaîne.

Les spectateurs pourront suivre le match dans son intégralité, du coup d’envoi jusqu’aux dernières minutes, et vivre tous les rebondissements de cette affiche opposant le favori historique qu’est le Bayern à une équipe de Hambourg ambitieuse.

Pour suivre le streaming en direct, les abonnés peuvent se connecter via la plateforme beIN SPORTS.