Greffes d’organes réussies à La Rabta, Mongi Slim, Charles Nicolle et Sahloul

Cette semaine, quatre patients ont retrouvé l’espoir grâce à des greffes d’organes réussies réalisées dans les hôpitaux La Rabta, Mongi Slim de La Marsa, Charles Nicolle et Sahloul de Sousse.

Ces interventions ont été rendues possibles grâce à un jeune donneur de 38 ans et à la décision courageuse et généreuse de sa famille. Sous la supervision du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organes, les équipes médicales ont transformé ce moment de tristesse en une véritable opportunité de vie, offrant à ces quatre patients une seconde chance précieuse.