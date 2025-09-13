Cosmétiques : interdiction immédiate du TPO en Tunisie

La Chambre Syndicale des Produits Cosmétiques et Parfums, relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), a appelé, ses membres à cesser immédiatement toute fabrication et/ou importation de produits contenant de l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO), un ingrédient largement utilisé dans les vernis à ongles artificiels (semi-permanents et permanents).

Dans un communiqué, la Chambre relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), a rappelé vendredi, l’obligation de ne plus mettre sur le marché ni vendre de produits cosmétiques formulés avec cette substance, et a exigé le retrait et le rappel de tous les lots déjà distribués.

Elle a, en outre, insisté sur la nécessité de sensibiliser les distributeurs, points de vente et salons, et de garantir une traçabilité complète des actions entreprises. L’appel de la chambre intervient après l’annonce jeudi, par le ministère de la Santé de l’interdiction formelle de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation de tout produit cosmétique contenant du TPO, qualifié de substance cancérigène et dangereuse pour la santé humaine.

Le ministère a précisé que tous les produits concernés seront retirés du marché et a exhorté les industriels, importateurs et professionnels du secteur à se conformer sans délai à cette décision. Il a également, recommandé aux consommateurs de vérifier attentivement les étiquettes avant l’achat, afin d’éviter les produits contenant cette molécule.