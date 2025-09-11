Produits de beauté : la Tunisie retire du marché les vernis avec TPO cancérigène

Le ministère de la Santé a annoncé, ce jeudi, l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation de tout produit cosmétique contenant la substance « TPO », utilisée dans certains vernis semi-permanents pour ongles artificiels.

Cette décision fait suite à la confirmation de la dangerosité et du caractère cancérigène de ce composé. Le ministère a précisé que ces produits seront retirés du marché en coordination avec les structures concernées, appelant les consommateurs à vérifier attentivement les étiquettes et à éviter l’utilisation de tout produit en contenant, afin de préserver leur santé.